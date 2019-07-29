Защитники Муринского парка опасаются застройки после выборов

Инициативная группа жителей Калининского района, выступающая против строительства на территории Муринского парка, 29 июля выпустила заявление о ситуации вокруг зеленой зоны.

По их мнению, Смольный и компания-застройщик «Анна Нова» не делают никаких шагов навстречу местного населения.

«Наш вывод: Беглов А.Д. и застройщик ООО «Анна Нова» ждут окончания выборов 8 сентября 2019, чтобы начать застройку», - говорится в заявлении.

Сооснователь проекта спорткомплекса Nova Arena Олег Баринов сообщил ЗАКС.Ру, что сторона застройщика занята разработкой концепции развития участка, на котором запланировано строительство объекта. Он отметил, что ни к каким конкретным срокам не привязан и ожидает, что встреча с жителями района, на которой будет представлена концепция, состоится после 20-го августа.

- Лично мы не привязаны к выборам никак. Мы не спекулируем никаким образом, а люди, которые ведут жителей, это чисто политическая спекуляция, - отметил Баринов. – Мы хотим сделать 3D-модели [спорткомплекса], показать людям, как это будет. К сожалению, это займет какой-то период времени. Плюс ко всему отпуска, в том числе и у меня. Я хочу сам выступить перед жителями. Готов ответить на все вопросы. Сколько потребуется времени – час, два, три, пять – столько готов потратить на это.

На днях в «Вконтакте» появилась группа «За Nova Arena 2». В ней застройщик представляет преимущества спорткомплекса, который появится на участке, несколько лет назад выведенном из территории Муринского парка. В одном из сообщений, в частности, говорится, что 75 деревьев, вырубленных нанятыми «Анна Нова» работниками в первые дни подготовительных работ, были «в неудовлетворительном состоянии».

Создатели интернет-сообщества добавили в ссылки страницы администрации Калининского района и Александра Беглова. По словам противников строительства в Муринском парке, их в группе «забанили».

Выступающие за сохранение парка жители утверждают, что их ранее не уведомляли об общественных слушаниях по строительству Nova Arena 2. Они неоднократно выражали свой протест против идеи вырубки деревьев и возведения спортивного объекта фактически в зеленой зоне.

10 июля в парке состоялся народный сход, на котором присутствовали оппозиционные кандидаты в губернаторы Михаил Амосов и Надежда Тихонова. На следующий день они, а также кандидат от коммунистов Владимир Бортко передали в Смольный письмо с требованием прекратить строительство парки и перенести объект в другое место. 12 июля строительство было заморожено. Пресс-служба городской администрации сообщила, что Беглов объявил выговор вице-губернаторам Николаю Бондаренко, Эдуарду Батанову и Николаю Линченко из-за ситуации с вырубкой деревьев.

Через неделю Беглов встретился с представителями инициативной группы защитников парка. Глава города заявила, что следит за ситуацией и считает, что застройщик должен предоставить концепцию развития территории, которая бы устроила все стороны конфликта.

Однако после встречи жители провели еще один народный сход и несколько раз устраивали одиночные пикеты у Смольного с требованием перенести строительство в другое место.

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