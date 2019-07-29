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17:20

Защитники Муринского парка опасаются застройки после выборов

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка опасаются застройки после выборов

Инициативная группа жителей Калининского района, выступающая против строительства на территории Муринского парка, 29 июля выпустила заявление о ситуации вокруг зеленой зоны.

По их мнению, Смольный и компания-застройщик «Анна Нова» не делают никаких шагов навстречу местного населения. 

«Наш вывод: Беглов А.Д. и застройщик ООО «Анна Нова» ждут окончания выборов 8 сентября 2019, чтобы начать застройку», - говорится в заявлении.

Сооснователь проекта спорткомплекса Nova Arena Олег Баринов сообщил ЗАКС.Ру, что сторона застройщика занята разработкой концепции развития участка, на котором запланировано строительство объекта. Он отметил, что ни к каким конкретным срокам не привязан и ожидает, что встреча с жителями района, на которой будет представлена концепция, состоится после 20-го августа. 

- Лично мы не привязаны к выборам никак. Мы не спекулируем никаким образом, а люди, которые ведут жителей, это чисто политическая спекуляция, - отметил Баринов. – Мы хотим сделать 3D-модели [спорткомплекса], показать людям, как это будет. К сожалению, это займет какой-то период времени. Плюс ко всему отпуска, в том числе и у меня. Я хочу сам выступить перед жителями. Готов ответить на все вопросы. Сколько потребуется времени – час, два, три, пять – столько готов потратить на это.  

На днях в «Вконтакте» появилась группа «За Nova Arena 2». В ней застройщик представляет преимущества спорткомплекса, который появится на участке, несколько лет назад выведенном из территории Муринского парка. В одном из сообщений, в частности, говорится, что 75 деревьев, вырубленных нанятыми «Анна Нова» работниками в первые дни подготовительных работ, были «в неудовлетворительном состоянии». 

Создатели интернет-сообщества добавили в ссылки страницы администрации Калининского района и Александра Беглова. По словам противников строительства в Муринском парке, их в группе «забанили».

Выступающие за сохранение парка жители утверждают, что их ранее не уведомляли об общественных слушаниях по строительству Nova Arena 2. Они неоднократно выражали свой протест против идеи вырубки деревьев и возведения спортивного объекта фактически в зеленой зоне. 

10 июля в парке состоялся народный сход, на котором присутствовали оппозиционные кандидаты в губернаторы Михаил Амосов и Надежда Тихонова. На следующий день они, а также кандидат от коммунистов Владимир Бортко передали в Смольный письмо с требованием прекратить строительство парки и перенести объект в другое место. 12 июля строительство было заморожено. Пресс-служба городской администрации сообщила, что Беглов объявил выговор вице-губернаторам Николаю Бондаренко, Эдуарду Батанову и Николаю Линченко из-за ситуации с вырубкой деревьев. 

Через неделю Беглов встретился с представителями инициативной группы защитников парка. Глава города заявила, что следит за ситуацией и считает, что застройщик должен предоставить концепцию развития территории, которая бы устроила все стороны конфликта.

Однако после встречи жители провели еще один народный сход и несколько раз устраивали одиночные пикеты у Смольного с требованием перенести строительство в другое место.


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