Латынина отказывается верить в аллергию, диагностированную у Навального

Попадание политика Алексея Навального из спецприемника, где он отбывает тридцатидневный административный арест, в московскую городскую больницу со странными симптомами, квалифицированными впоследствии как признаки аллергии, всерьез встревожило политического обозревателя Юлию Латынину, которая категорически отказывается верить в официальную версию. В том, что у Навального, никогда не бывшего аллергиком, проявились высыпания по всему телу, она видит чей-то злой и хитрый умысел.

"Проверяться Навальному нужно как можно скорее. Скорее всего, и будем надеяться, что это только хотели попугать. А если это что-то долгоиграющее?", - выразила женщина опасение в своем блоге.

Подкрепляет ее тревогу внушительный список людей, находившихся с российской властью в недружественных отношениях и серьезно пострадавших от различных ядов.

"Щекочихин, у которого слезла кожа, Ющенко, которого отравили диоксином, Роман Цепов, скончавшийся непонятно от чего (ну, тут у своих разборка была), Александр Литвиненко и полоний, Скрипали и «Новичок», муж Любови Соболь, который потерял сознание после укола", - вспомнила Латынина.

У больницы накануне, 28 июля собирались люди, требовавшие допустить врачей к Навальному, что произошло далеко не сразу. "Стояние" закончилось задержанием более 20 человек, в том числе - с применением грубой силы, а петербургскому фотографу Георгию Маркову правоохранители разбили камеру. В настоящий момент Навальный, которому стало лучше, вернулся в камеру отбывать свой арест за призывы к выходу на несанкционированную акцию.