Бросившего урну в росгвардейца мужчину арестовали на два месяца

Участник московских волнений 27 июля Евгений Коваленко, которого обвиняют в том, что он швырнул мусорным баком в сотрудника Росгвардии, взят под стражу и останется и пробудет в следственном изоляторе как минимум до конца сентября, пишет "Медиазона".

Необходимость избрать именно такую меру пресечения судья объяснила тем, что Коваленко проживает не в Москве и в состоянии скрыться от следствия так же, как он скрылся с места преступления. Аргумент адвоката, состоявший в том, что Коваленко сам написал явку с повинной, на судью не подействовал.

Отмечается, что на суде 41-летний мужчина вел себя предельно хладнокровно.

Всего на несанкционированных акциях 27 июля, на которых люди требовали допуска до выборов в столичный парламент независимых кандидатов, задержали более 1300 человек.