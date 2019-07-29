Суд обязал ИКМО «Красненькая речка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата

Кировский районный суд 29 июля провел заседание по иску депутата МО «Семеновский» и самовыдвиженца в МО «Красненькая речка» Александра Дунюшина. Выдвиженец оспаривал решение ИКМО «Красненькая речка» об отказе регистрировать его кандидатом, рассказал ЗАКС.Ру Дунюшин.

Он сообщил, что суд встал на его сторону и обязал ИКМО пересмотреть все документы. Депутат предположил, что муниципальная комиссия может подать апелляцию на решение Кировского районного суда. При этом, по мнению Дунюшина, ИКМО отказала ему в регистрации по необоснованным причинам.

- Неправильные финансовые сведения о доходах, якобы неправильные подписи от жителей округа, ещё какие-то мелкие нарушения… На самом деле, там просто всё высосано из пальца, - уверен депутат.

Напомним, выдвиженцы в мундепы неоднократно жаловались на ИКМО «Красненькая речка». В частности, потенциальные кандидаты сообщали, что ИКМО требует сдать документы, которые не рекомендованы Санкт-Петербургской избирательной комиссией, и выдает неверное разрешение на открытие избирательного счета.

София Саттарова