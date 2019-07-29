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Муниципал

19:52

ИКМО “Смольнинское” повторно отказала экс-главе штаба Навального в регистрации

фото ЗакС политика ИКМО “Смольнинское” повторно отказала экс-главе штаба Навального в регистрации

Избирательная комиссия МО “Смольнинское” 29 июля отказала в регистрации двум кандидатам в муниципальные депутаты, которых поддержал штаб Навального, Дарье Старцевой и Денису Михайлову. Об этом ЗАКС.Ру сообщил Денис Михайлов. 

Избирком во время повторного заседания предъявил некую графологическую экспертизу, о которой ранее не было известно. Копии результатов экспертизы или оригинал члены ИКМО не передали лично кандидатам. Михайлов считает, что исследование подписей провели незаконно.

По закону избиркомы могут проводить графологическую экспертизу в десятидневный срок после сдачи кандидатом подписных листов. 

По словам Михайлова, ИКМО “Смольнинское” предоставила итоги проверки спустя три недели после сдачи подписей. 

В результате у Михайлова признали недействительными 8 подписей, а у Старцевой - 7. 

- После решения Горизбиркома ИКМО имела право только запросить данные из МВД. Они заявили что экспертиза была сделана давно, но якобы она пришла только сейчас, - рассказал Михайлов ЗАКС.Ру. 

Кандидаты в муниципальные депутаты планируют восстановить свои права через суд.  

- У ГИКа такая мягкотелая позиция. Решение суда должно исполняться намного лучше, чем решением Горизбиркома, к которому они [ИКМО] относятся совсем несерьезно и не воспринимают его, - считает участник муниципальных выборов. 

Напомним, в первый раз ИКМО "Смольнинское" отказала в регистрации Старцевой и Михайлову якобы из-за того, что подписи в поддержку кандидатов не совпадают с базами МВД. Горизбирком аннулировал решение муниципального избиркома и направил документы кандидатов на повторное рассмотрение в ИКМО. 

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