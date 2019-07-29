Объявлены промежуточные итоги голосования за название для арт-парка у Малой Невы

Промежуточные итоги голосования на самое популярное название для так называемого арт-парка на набережной Малой Невы, который в обозримой перспективе должен появиться взамен планировавшегося ранее комплекса судебных зданий, обнародовала Общественная палата города.

23 процента (больше 12 тысяч) отдавших свои голоса за тот или иной вариант граждан набрал вариант названия "Романовский". За ним расположились названия "Тучков буян" и "Петроградский", сообщает ТАСС. Интересно, что свою долю поддержки получило название "Арт-парк", пока расположившись на шестом месте.

По словам представителя Общественной палаты Дмитрия Шериха, сайт, на котором можно проголосовать, посещают примерно две тысячи раз за сутки.

Перенос комплекса судебных зданий на Смольнинскую набережную, объявленный весной после встречи врио Александра Беглова с президентом Владимиром Путиным, раскритиковали парламентские справедливороссы. На территории Арт-парка появятся театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и парковка. Большую часть земли, между тем, займут зеленые насаждения.

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