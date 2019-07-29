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20:27

Ройзман отметил спокойствие и корректность протестующих москвичей

фото ЗакС политика Ройзман отметил спокойствие и корректность протестующих москвичей

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман оценил произошедший 27 июля в Москве силовой разгон мирной демонстрации, целью которой было добиться допуска снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. С его точки зрения, картинка с мест событий не поддается никакому человеческому объяснению: бить людей и обороняться от них в таком количестве вооруженных бойцов не было никакой необходимости. Между тем, жестокость совершена, в связи с чем бывший мэр Екатеринбурга в эмоциональном порыве предложил поменять звучание и смысл некоторых государственных должностей: переименовать полицейских в полицаев, а столичного мэра - в гауляйтера. На этом фоне митингующие смотрелись, по мнению главы "Города без наркотиков", практически безупречно.

Обратите внимание - насколь сильные, спокойные, грамотные были протестующие: ни одной разбитой витрины, ни одного сожженного или перевернутого автомобиля, фактически ноль правонарушений. Это не толпа, это граждане, возмущенные и просто хотящие показать свою позицию. И смотрите, какая подлая, трусливая и агрессивная реакция.

На несанкционированной акции за честные выборы задержали более 1300 человек. Организаторов задержали в разных участках столицы еще до начала мероприятия. 29 июля первый участник митинга отправился в СИЗО - за то, что швырнул в росгвардейца, избивавшего другого демонстранта, мусорным баком. 

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20:41    
Все экстремисты понимали, что за разбитую витрину и перевёрнутый авто можно сесть за решётку как террорист лет на 15... Вон мужика за перевёрнутый мусорный контейнер посадили на 2 месяца до суда, что правильно! Суд добавит несколько лет, что тоже будет правильно!

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