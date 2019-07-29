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Муниципал

29 июля, 20:37

Роскомнадзор наказал главредов муниципальных газет за “тайные” решения о дате выборов

фото ЗакС политика Роскомнадзор наказал главредов муниципальных газет за “тайные” решения о дате выборов

В отношении главных редакторов трех муниципальных изданий МО “Введенский”,  МО “Петровский округ, МО “Чкаловское” составили протоколы об административных правонарушениях из-за непредоставления электронного или печатного экземпляра номеров в Книжную палату или Российскую государственную библиотеку (РГБ). Такой ответ на запрос в Роскомнадзор получил петербургский юрист муниципальной кампании “Яблока” Виктор Воробьев

В газетах муниципалитетов должны были опубликовать решения о дате назначения выборов, однако некоторые МО не предоставили копии номеров в библиотеки.  

Протоколы об административном нарушении также составят в отношении главных редакторов СМИ «Аптекарский остров», «Кронверский вестник», «Посадский вестник» и «Екатерингофский вестник». 

Напомним, избирательные комиссии нескольких петербургских муниципалитетов скрыли информацию от независимых кандидатов о том, когда было принято решение о дате назначения выборов. Участники муниципальных выборов опасались, что из-за этого не все желающие смогут подать документы на регистрацию в качестве кандидатов в мундепы. 

На действия муниципальных избиркомов обратил внимание Горизбирком, который пообещал привлечь к административной ответственности ИКМО за “тайное” принятие решений. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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