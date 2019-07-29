ИКМО «Литейный округ» со второй попытки решила зарегистрировать 18 кандидатов от «Яблока»

Избирательная комиссия муниципального образования «Литейный округ» 29 июля допустила до выборов команду партии «Яблоко», которой ранее в регистрации кандидатами было отказано. Об этом ЗАКС.Ру сообщил один из выдвиженцев партии по Литейному округу Сергей Трошин.

Трошин уточнил, что всего будет зарегистрировано 18 «яблочников». По его словам, ИКМО обещала выдать им удостоверения кандидатов во вторник, 30 июля.

Напомним, ранее Горизбирком нашел отказы в регистрации представителей «Яблоко» в Литейном округе необоснованными и обязал комиссию зарегистрировать кандидатов.

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