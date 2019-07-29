Директор ФБК арестован на 15 суток

Незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отправлен под арест на 15 суток за участие в несанкционированном митинге. Такое решение принял Зеленоградский районный суд Москвы 29 июля, сообщил в Twitter юрист правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката оппозиционера.

Иван Жданов был задержан 27 июля на Трубной площади после того, как произнес несколько слов, обратившись к своим избирателям.

Протестная акция в Москве за допуск независимых кандидатов до участия в выборах 27 июля сопровождалась жестокими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных превысило 1300 человек. Поступало множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.

Сегодня московские суды также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Константина Янкаускаса, Александра Соловьева. Заседание по делу Дмитрия Гудкова перенесено на 30 июля.