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29 июля, 21:17

Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за митинг 27 июля

фото ЗакС политика Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за митинг 27 июля

Бабушкинский районный суд Москвы 29 июля оштрафовал известную по участию в группе Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия (ч.8 ст. 20.2 КоАП). 

Алехина была среди 1373 человек, задержанных 27 июля в ходе несанкционированного митинга за честные выборы в Москве. Как сообщает "Медиазона", в протоколе, составленном в отношении активистки, указано, что она якобы выкрикивала лозунги «Мы здесь власть!», «Допускай!» и «Это наш город!». Сама Мария Алехина утверждает, что во время акции сидела на лавочке. Вместе с ней был задержан ее друг, координатор проекта «Декоммунизация» Дмитрий Энтео. Его суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за участие в акции, создавшей помехи движению транспорта и пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Протестная акция в Москве за допуск независимых кандидатов до участия в выборах 27 июля сопровождалась жестокими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных превысило 1300 человек. Поступало множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков. 

Сегодня московские суды также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью ЯшинаКонстантина Янкаускаса, Александра Соловьева, Ивана Жданова. Заседание по делу Дмитрия Гудкова перенесено на 30 июля. 

Кроме того, на два месяца был отправлен в СИЗО Евгений Коваленко, которого обвиняют в том, что он швырнул мусорным баком в сотрудника Росгвардии.

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