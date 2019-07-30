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Новости

9:20

Левада-центр: 38% россиян не желают видеть Путина президентом после 2024 года

фото ЗакС политика Левада-центр: 38% россиян не желают видеть Путина президентом после 2024 года

Более трети россиян (38%) не хотели бы, чтобы Владимир Путин вновь стал президентом после 2024 года - тогда официально заканчивается срок его полномочий на посту главы государства. Вместе с тем, обратного мнения придерживаются 54% респондентов, свидетельствуют данные опроса, проведенные "Левада-центром", которые публикуют "Ведомости".

За последний год число тех граждан РФ, кто не желает продления полномочий нынешнего президента, выросло на 11%, достигнув 38%, однако эта цифра - не рекордная: в 2013 году таких граждан было 45%.

Максимальной отметки достигла доля респондентов, полагающих, что люди доверяют Путину ввиду безальтернативности: об этом заявили 43% опрошенных против 29% в 2016 году.

Положительный ответ на вопрос о том, сможет ли Путин и далее справляться с проблемами страны, избрали рекордно низкое количество россиян: так считают 24% участников исследования.

Между тем данные колебания практически никак не отразились на электоральном рейтинге Путина - он стабильно держится на отметке в 40%.

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11:23    
11.14 И дожди он никак не может прекратить. Поменять его на гундяева. Тот вознесёт молитвы к небу, и дождь прекратится. Сколько у нас болванов стало. "Постарел" - а ты за последнюю неделю помолодел, болван ? Может, назовёшь одного , кто помолодел за последний день, ещё раз болван ?

11:16    
11-05 Раньше при правителях были шуты. Несмотря на примитив юмора,  ты мог бы претендовать.

11:14    
Путин постарел и уже не способен справляться со своими обязанностями. Посмотрите, что происходит в Сибири. Территория распространения лесных пожаров приняла н[цензура]алый размах. Губернатор заявляет - ничего особенного, само потухнет. А что Путин? Он - в батискафе. Видимо, проверял глубину затопления Иркутской области.

11:05    
безальтернативность, ха-ха-ха!
да возмите Алину Кабаеву в президентки, чем не альтернатива?
или Шамалова-младшенького.

10:08    
54% россиян хотят видеть Путина Президентом России через 5 лет, хотя прекрасно знают, что у него нет ПОКА(!!!!!!!!!) юридических оснований занять этот пост в 2024 году...А если они появятся, да плюс умелая агитация, то в очередной раз будут 80% голосов поддержки на выборах!

9:33    
Если и менять Путина, то только на нового Сталина - жёсткого, честного, мудрого руководителя страны! И ни в коем случае не допускать к власти прозападных мразей-ненавистников России, РУССКОГО МИРА, русского народа!!! 54% россиян хотят видеть Путина Президентом России через 5 лет, это же огромнейший процент, так как при умелой пропаганде за год до выборов его рейтинг к выборам вырастет снова до 77-80%!

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