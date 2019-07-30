Росприроднадзор проверит администрацию Невского района, допустившую стройку на свалке

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу приступил к расследованию деятельности администрации Невского района: в результате халатного отношения чиновников к превентивной расчистке территории, предназначенной для строительства жилых домов, квартал на Дальневосточном проспекте был возведен на свалке.

На месте активно застраивающегося квартала "СУН-16" в советское время располагался золоотвал, на который свозили городские отходы. Несанкционированный полигон там находится и по сей день. Районная администрация обязана была ликвидировать свалку до начала каких-либо работ, однако по сей день никаких действий по устранению проблемы чиновники не предприняли.

При этом ранее Росприроднадзор уже выдавал предупреждение о необходимости вывезти мусор, однако предписание было проигнорировано.

Специалисты надзорного ведомства произвели забор грунта на месте стройки для того, чтобы определить класс его опасности.

По факту неисполнения требования органа возбуждено дело об административном правонарушении.