Депутата молодежного парламента Северной Осетии оштрафовали за "пьяные" высказывания о "попах"

Советский суд Владикавказа оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева за нелестные комментарии о крестном ходе и о тех, кто в нем участвует, уведомляет пресс-служба МВД по региону.

Юному парламентарию инкриминировали правонарушение по ст. 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства).

МВД уточняет детали разбирательства: 18 июля Габараев оставил в Facebook бранный комментарий о прошедшем во Владикавказе православном религиозном мероприятии. Полицейские узрели в нём унижение чувств верующих.

"Вместе c крестным ходом, вместе со своими иконами, попами, мощами и еще всякой ****** [ерундой] пошли бы вы все ***** [вон] из Осетии", - приводит издание "Обзор" комментарий, послуживший поводом для возбуждения дела.

Получив штраф, Габарев решил "покаяться": в беседе с изданием "КрыльяTV" он заявил, что когда оставлял заметку, был нетрезв, в связи с чем неверно изложил свои мысли.