Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий

Администрация Петроградского района отказала активистам "Весны" и "Открытой России" в проведении 5 августа на Троицкой площади акции памяти жертв Большого террора и расстрелянных в Сандармохе. Чиновники ответили, что в этот день на заявленном месте уже пройдет некое муниципальное событие, и предложили перенести мероприятие на Крестовский остров.

Общественники хотели напомнить горожанам, что события тех дней до сих пор "влияют на жизнь в России": в частности, изучавший расстрел в Сандармохе карельский историк Юрий Дмитриев на данный момент является фигурантом уголовного дела.

"Мы считаем отказ политически мотивированным. Поскольку чиновники старательно избегают любых тем, связанных с репрессиями. Они не только пытаются предать тему репрессий забвению, но ещё и преследуют людей, которые пытаются в этом разобраться. Именно так случилось с историком Юрием Дмитриевым", - прокомментировал отказ председатель петербургского отделения "Открытой России" Сергей Кузин.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.