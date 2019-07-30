Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:56

Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий

фото ЗакС политика Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий

Администрация Петроградского района отказала активистам "Весны" и "Открытой России" в проведении 5 августа на Троицкой площади акции памяти жертв Большого террора и расстрелянных в Сандармохе. Чиновники ответили, что в этот день на заявленном месте уже пройдет некое муниципальное событие, и предложили перенести мероприятие на Крестовский остров.

Общественники хотели напомнить горожанам, что события тех дней до сих пор "влияют на жизнь в России": в частности, изучавший расстрел в Сандармохе карельский историк Юрий Дмитриев на данный момент является фигурантом уголовного дела.

"Мы считаем отказ политически мотивированным. Поскольку чиновники старательно избегают любых тем, связанных с репрессиями. Они не только пытаются предать тему репрессий забвению, но ещё и преследуют людей, которые пытаются в этом разобраться. Именно так случилось с историком Юрием Дмитриевым", - прокомментировал отказ председатель петербургского отделения "Открытой России" Сергей Кузин.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:25    
Мудрое решение, так как репрессии были направлены против врагов СССР и во благо советских граждан! Что дальнейшее развитие событий и доказало!

11:33    
Отказано "активистам" правильно, по закону. Сборище "активистов", т.е.  активных гомосеков, нарушает закон о запрете пропаганды  половых извращений среди несовершеннолетних, да и предлог неудачен,  дмитриев - наглый старый педофил, прикрывающийся историческими исследованиями.

11:17    
Трусливый врио боится реакции из Москвы, если согласует подобную акцию.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:07 Муниципал: Рабочая группа Горизбиркома не стала регистрировать Викторию Дацик в «Морском»

13:55 Генпрокуратура собирается жестко пресекать организацию незаконных акций перед выборами

13:52 Либертарианцы передумали проводить акцию, Светова задержали

13:22 Полицейские безуспешно попытались попасть домой к Шендеровичу   2

13:06 Активисты Шиеса сообщили о нехватке людей в палаточном лагере   1

12:55 Илье Яшину добавили ещё 10 суток ареста   1

12:53 Быков пояснил, чем так символично погружение Путина в батискафе на дно   3

12:23 СК возбудил еще два дела о нападении на сотрудников Росгвардии на митинге 27 июля   1

12:05 Муниципал: Муниципалитеты В.О. накажут за срыв сроков рассмотрения обращений граждан

11:53 В августе начнется капитальный ремонт Зеленого моста за 497 млн рублей

11:32 WWF: Из-за лесных пожаров Россия рискует остаться без промыслового леса через 10 лет   1

11:30 Милонов отметил прогресс в борьбе с плохим благоустройством дорог в Шушарах   1

11:12 Муниципал: Горизбирком не удовлетворил жалобу Оброскова на отказ в регистрации кандидатом в мундепы   1

10:56 Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий   3

10:40 Муниципал: ГИК отправил на пересмотр в ИКМО отказы в регистрации выдвиженцам в МО «Владимирский округ»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru