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Новости

10:56

Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий

фото ЗакС политика Петербургским активистам не разрешили провести акцию памяти жертв политрепрессий

Администрация Петроградского района отказала активистам "Весны" и "Открытой России" в проведении 5 августа на Троицкой площади акции памяти жертв Большого террора и расстрелянных в Сандармохе. Чиновники ответили, что в этот день на заявленном месте уже пройдет некое муниципальное событие, и предложили перенести мероприятие на Крестовский остров.

Общественники хотели напомнить горожанам, что события тех дней до сих пор "влияют на жизнь в России": в частности, изучавший расстрел в Сандармохе карельский историк Юрий Дмитриев на данный момент является фигурантом уголовного дела.

"Мы считаем отказ политически мотивированным. Поскольку чиновники старательно избегают любых тем, связанных с репрессиями. Они не только пытаются предать тему репрессий забвению, но ещё и преследуют людей, которые пытаются в этом разобраться. Именно так случилось с историком Юрием Дмитриевым", - прокомментировал отказ председатель петербургского отделения "Открытой России" Сергей Кузин.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:33    
Отказано "активистам" правильно, по закону. Сборище "активистов", т.е.  активных гомосеков, нарушает закон о запрете пропаганды  половых извращений среди несовершеннолетних, да и предлог неудачен,  дмитриев - наглый старый педофил, прикрывающийся историческими исследованиями.

11:17    
Трусливый врио боится реакции из Москвы, если согласует подобную акцию.

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