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11:32

WWF: Из-за лесных пожаров Россия рискует остаться без промыслового леса через 10 лет

фото ЗакС политика WWF: Из-за лесных пожаров Россия рискует остаться без промыслового леса через 10 лет

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) предрекают гибель лесопромыслового бизнеса в России в течение ближайших 10 лет в случае, если на территории Дальнего Востока продолжатся масштабные природные пожары. Ежегодно они уносят порядка 10 млн га зеленых территорий.

"После пожара дерево становится некондиционным. И если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес", - пояснил ситуацию в беседе с "Известиями" эксперт лесной программы WWF Константин Кобяков.

В текущем году в РФ пожары охватили территории Сибири и Дальнего Востока. По сведениям Greenpeace, площадь, охваченная пламенем, превысила 12 млн гектар - размер, сопоставимый со Словакией или Португалией. Самые мощные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Примечательно, но тушат при этом менее 10% площадей возгорания. Остальные приходятся на так называемые зоны контроля, в которых регионам разрешено не тушить пожары, если затраты на это превышают прогнозируемый ущерб, а огонь не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры. 

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13:10    
Власть ещё и глупа и беспомощна. Это становится абсолютно очевидно на примере сегодняшних наводнений и пожаров. Людей очень жалко. При нашей общей нищите это полная катастрофа.

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