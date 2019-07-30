В августе начнется капитальный ремонт Зеленого моста за 497 млн рублей

Капитальный ремонт Зеленого моста через Мойку стартует 5 августа, сообщает ТАСС. Подрядчиком выступает специализированная организация "Мостотрест", которая должна будет провести работы стоимостью 497,5 млн рублей.

"По нему проходит крупный транспорт, особенно во время парада, на нем разворачивается военная техника <...> Мы приняли решение до 1 мая 2020 года ввести его в эксплуатацию к Дню 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - анонсировал врио губернатора Александр Беглов.

Реконструкция включит в себя, в частности, укрепление свайного фундамента.

Зеленый мост, являющийся культурным памятником федерального значения, построили в 1808 году. Он является первым в городе мостом, сделанным из чугуна. Ранее претензии к проведению торгов на его ремонт возникали у антимонопольщиков, правда, конфликт был быстро исчерпан.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.