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12:23

СК возбудил еще два дела о нападении на сотрудников Росгвардии на митинге 27 июля

фото ЗакС политика СК возбудил еще два дела о нападении на сотрудников Росгвардии на митинге 27 июля

Следком возбудил еще два уголовных делопроизводства по факту нападения на представителя Росгвардии на несанкционированном протестном митинге 27 июля, уведомляют Baza и ТАСС.

По сведениям первого издания, обоим обвиняемым инкриминируют ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Приводятся также фамилии пострадавших гвардейцев: Мелкозеров, Дементьев и Перило. Как считают в СК, Мелкозерову и Дементьеву распылили в лицо баллончик со слезоточивым газом, а Перило попали по голове обломком бардюра, что, впрочем, не сильно отразилось на его здоровье.

Накануне столичный суд на 2 месяца арестовал демонстранта Евгения Коваленко, кинувшего мусорный бак в сотрудника Росгвардии. В Следкоме заявили о наличии видеозаписи, на которой зафиксирован "побег Коваленко после совершения преступления". Мужчина в деянии признался.

Также 29 июля московские суды также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью ЯшинаКонстантина Янкаускаса, Ивана Жданова, Александра Соловьева. Заседание по делу Дмитрия Гудкова перенесено на 30 июля. 

Протестная акция в Москве за допуск независимых кандидатов до участия в выборах 27 июля сопровождалась жестокими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных превысило 1300 человек. Поступало множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.

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13:10    
Всех бунтовщиков и мятежников на нары, а лучше головы рубить на Лобном месте Красной площади, как делали великие наши правители Екатерина-2 и Пётр-1!

Страница 1-ая (всего: 1)
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