СК возбудил еще два дела о нападении на сотрудников Росгвардии на митинге 27 июля

Следком возбудил еще два уголовных делопроизводства по факту нападения на представителя Росгвардии на несанкционированном протестном митинге 27 июля, уведомляют Baza и ТАСС.

По сведениям первого издания, обоим обвиняемым инкриминируют ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Приводятся также фамилии пострадавших гвардейцев: Мелкозеров, Дементьев и Перило. Как считают в СК, Мелкозерову и Дементьеву распылили в лицо баллончик со слезоточивым газом, а Перило попали по голове обломком бардюра, что, впрочем, не сильно отразилось на его здоровье.

Накануне столичный суд на 2 месяца арестовал демонстранта Евгения Коваленко, кинувшего мусорный бак в сотрудника Росгвардии. В Следкоме заявили о наличии видеозаписи, на которой зафиксирован "побег Коваленко после совершения преступления". Мужчина в деянии признался.

Также 29 июля московские суды также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Александра Соловьева. Заседание по делу Дмитрия Гудкова перенесено на 30 июля.

Протестная акция в Москве за допуск независимых кандидатов до участия в выборах 27 июля сопровождалась жестокими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных превысило 1300 человек. Поступало множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.