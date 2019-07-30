Быков пояснил, чем так символично погружение Путина в батискафе на дно

Публицист и писатель Дмитрий Быков, часто использующий в своей аналитике исторические параллели, вслед за многими комментаторами нашел символично-комичным погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива в день жестоко разогнанного 27 июля несанкционированного митинга в Москве, но пошел в своих размышлениях еще дальше. Произошедшее, по его мнению, подтверждает его же давнюю мысль о цикличности российской истории.

"Дело даже не в том, что погружаться на дно в день столь символичного разгона – важная тактическая ошибка. Это еще и незнание истории, потому что отречение последнего императора тоже состоялось на станции Дно", - вспомнил он в статье в газете "Собеседник".

Некое мрачное знамение - для власти, в первую очередь - он видит и в цифрах, если отталкиваться от предпосылки, что в 2024 году истечет срок правления Путина и потребуется передача власти тем или иным способом.

"Между 1905-м и 1917-м прошло 12 лет, роковая цифра для русского цикла. А 12 лет с 2012 года истекут как раз в самое неудобное время, так что никакого мирного транзита, если смотреть на нынешний уровень противостояния народа и власти, никак не получится", - предрек Быков.

27 июля во время подавления протестов в Москве задержали почти 1400 человек. По факту нападения на росгвардейцев возбудили уже три уголовных дела. На уровне кремлевской администрации событие публично не комментировалось.