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12:53

Быков пояснил, чем так символично погружение Путина в батискафе на дно

фото ЗакС политика Быков пояснил, чем так символично погружение Путина в батискафе на дно

Публицист и писатель Дмитрий Быков, часто использующий в своей аналитике исторические параллели, вслед за многими комментаторами нашел символично-комичным погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива в день жестоко разогнанного 27 июля несанкционированного митинга в Москве, но пошел в своих размышлениях еще дальше. Произошедшее, по его мнению, подтверждает его же давнюю мысль о цикличности российской истории.

"Дело даже не в том, что погружаться на дно в день столь символичного разгона – важная тактическая ошибка. Это еще и незнание истории, потому что отречение последнего императора тоже состоялось на станции Дно", - вспомнил он в статье в газете "Собеседник".

Некое мрачное знамение - для власти, в первую очередь - он видит и в цифрах, если отталкиваться от предпосылки, что в 2024 году истечет срок правления Путина и потребуется передача власти тем или иным способом.

"Между 1905-м и 1917-м прошло 12 лет, роковая цифра для русского цикла. А 12 лет с 2012 года истекут как раз в  самое неудобное время, так что никакого мирного транзита, если смотреть на нынешний уровень противостояния народа и власти, никак не получится", - предрек Быков.

27 июля во время подавления протестов в Москве задержали почти 1400 человек. По факту нападения на росгвардейцев возбудили уже три уголовных дела. На уровне кремлевской администрации событие публично не комментировалось.

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15:18   людмила   staheeva1947@yandex.ru
По-моему, интеллект Д.Быкова не знает границ.

13:29    
Русофобы всё ёрничают...Суть же в том, что Путин настолько уверен в своих силах, в правоохранительных органах Москвы, что спокойно занялся в выходной день одним из своих любимых увлечений - погружением на глубину! Насрать ему было на шабаш никчемной прозападной "пятой колонны"! Ему скорее всего и не докладывали до понедельника о разгоне негодяев!

13:24   Игорь  
Было все это не так уж давно:
Наш император, станция Дно,
Всюду измена, его отреченье,
Керенский в Думе, его назначенье,
Выезд к народу на белом коне,
(Леша для роли годится вполне),
Бегство на Запад, немирный транзит…
Быков все это так явственно зрит.

13:10    
И без всякой нумерологии и гаданий ясно, что пора ему заканчивать со своими сроками. Мозги-то, не лицо - сколько не подкачивай, нейроны не умножаются.

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