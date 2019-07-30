Активисты Шиеса сообщили о нехватке людей в палаточном лагере

Активисты, пытающиеся защищать от строительства мусорного полигона станцию Шиес в Архангельской области, с досадой сообщили в своем главном сообществе - "Поморье не помойка" - о том, что наблюдают возвращение рабочих. Таким образом, у них есть все основания полагать, что приостановленная в июне стройка вскоре может возобновиться полным ходом. Неофициальная информация об этом уже поступила.

Исходя из этого, а также из того, что по разным причинам их ряды немного сократились, поморы зовут всех неравнодушных в свой палаточный лагерь.

Всем тем, кто не может купить себе билет до места событий, активисты обещают помочь с его приобретением.

Напомним, что борьба с завозом московского мусора в непосредственной близости от места строительства полигона ведется более полугода. Протестующие, разбившие целый городок, не расходятся. Им помогают материально со всей страны.