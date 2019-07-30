Полицейские безуспешно попытались попасть домой к Шендеровичу

Представители правоохранительных органов оказали визит писателю Виктору Шендеровичу, которого 27 июля задержали на несанкционированном митинге за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, рассказал он "МБХ медиа".

Правда, встречи с полицейскими так и не произошло, так как дверь в тамбуре, который ведет к квартире литератора, по какой-то причине "заклинило". Полицейские провели 20 минут в парадной писателя, после чего ушли. Шендерович предположил, что позднее они вернутся и предпримут попытку взломать его жилище.

Накануне, 29 июля, московские суды отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Александра Соловьева.

Незаконный митинг 27 июля закончился избиениями демонстрантов и массовыми задержаниями.