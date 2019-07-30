Рабочая группа Горизбиркома не стала регистрировать Викторию Дацик в «Морском»

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии 30 июля рассмотрела жалобу Виктории Дацик, супруги скандально известного националиста и бойца ММА Вячеслава Дацика, на отказ в регистрации ее кандидатом в муниципальные депутаты МО «Морской», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

ИКМО округа отказало ей в регистрации по трём причинам, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. В частности, Дацик не указала в заявлении на выдвижение дату. Краснянский пояснил выдвиженке, что дату и подпись необходимо было ставить собственноручно. На этом основании рабочая группа ГИК отказала Дацик в удовлетворении жалобы.

Напомним, также Дацик выдвинулась в МО «Екатерингофский». Там ее зарегистрировали как кандидата.

София Саттарова