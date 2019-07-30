Проспект Стачек подлатают за 102 млн рублей

В Кировском районе Петербурга сотрудники ремонтно-дорожных спецслужб приступили к ремонту части проспекта Стачек, известили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что работы будут проведены на участке от площади Стачек до Кронштадтской площади: всего 4,5 километра. Подрядчиком выбрано АО "ПО "Возрождение", которое восстановит дорожное покрытие магистрали за 102,3 млн рублей.

В связи с начавшимися работами на проспекте вводятся некоторые ограничения движения транспорта.

Помимо прочего, в Центральной районе дорожники приступили к ремонту улицы Моисеенко: 1,15 км подлатают за 46 млн рублей.