Любовь Соболь зовет москвичей на мирное шествие по Бульварному кольцу 3 августа

"Забракованный" Мосгоризбиркомом кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь предлагает москвичам вместо митинга выйти 3 августа на мирное шествие по Бульварному кольцу, передает "МБХ медиа".

"Прошлая акция показала, что рассредоточение людей в разных местах - это удобно и мешает осуществлять провокации со стороны правоохранительных органов", - считает Соболь.

Ранее лидер Либертарианской партии Михаил Светов подал в столичную мэрию заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, однако чиновники согласились утвердить акцию только на проспекте Сахарова. Светова этот факт не устроил, в связи с чем он уведомление отозвал. Сразу после выхода из мэрии либертарианца задержали.