Осада «Московской заставы»

Казаки, эстрадный певец, политтехнологи, создатели социального проекта – в муниципальном образовании «Московская застава» может собраться интересная компания депутатов. Правда, действующая глава Валентина Афонькина, в случае своего избрания, рискует потерять контроль над советом в новом созыве. Против нее вышла целая армия самовыдвиженцев, в основном из соседних муниципалитетов. Многие из них, а также руководитель местной избирательной комиссии знакомы с главой администрации соседнего МО «Пулковский меридиан» Игорем Морозовым, который тоже решил выдвигаться в депутаты «заставы».

В муниципальном образовании «Московская застава» четыре избирательных округа. Глава муниципалитета Валентина Афонькина, как и на всех своих предыдущих выборах, баллотируется по второму. В эту кампанию у нее особенно много соперников. Свои представители во втором округе есть у Казачьей партии Российской Федерации, «Справедливой России», КПРФ, «Единой России», но особенно много самовыдвиженцев. Если рассматривать только их, то это самый популярный округ в МО.

Штабные кандидаты

Штурмовать «Московскую заставу» отправился преимущественно десант из других муниципалитетов. Причем не только соседних. Например, по тому же второму округу выдвинулся пенсионер МВД Вадим Лебедев. По данным ЗАКС.Ру, он может иметь отношение к руководству предвыборного штаба Александра Беглова в Кировском районе Петербурга. На сайте жилищного комитета Смольного также есть информация, что полный тезка Лебедева входит в состав правления расположенного в том же районе ТСЖ «Ветеранов 78-2».

Подтверждать или опровергать эту информацию Лебедев не стал. От общения с ЗАКС.ру отказался.

- Не знаю, когда мне можно позвонить, - сказал готовящийся к выборам пенсионер МВД.

На следующий день телефонный разговор с ним снова не сложился.

- Моя работа – никому ничего не говорить, - объяснил кандидат в муниципальные депутаты и положил трубку.

Хотя Лебедев предпочел быть кандидатом-загадкой, ничего не сказав ни о своих соперниках, ни о своих союзниках, как минимум одного его знакомого на этих выборах можно назвать уверенно. Это идущий по списку «Единой России» в 1-ом избирательном округе Игорь Морозов. С Лебедевым они дружат «ВКонтакте» и вероятно являются своего рода коллегами. Морозов входит в число руководителей штаба Александра Беглова в Московском районе. В мае представительница петербургской команды Навального побывала на встрече Морозова с жителям района, где тот, по словам активистки, рассказывал, что сборщики подписей в поддержку действующего главы города могут заработать по 15 тысяч рублей за нужное количество собранных контактов горожан.

В последние годы глава местной администрации МО «Пулковский меридиан» Игорь Морозов работал политтехнологом и находился в тени политических баталий. А когда-то он сам регулярно становился героем новостей. Главным образом, благодаря созданному им в 2003 году движению «Яблоко» без Явлинского». Сам он в петербургском отделении «Яблока» не состоял, но за полгода до декабрьских выборов в Госдуму четвертого созыва яростно требовал экстренно поменять партийного руководителя. Представители движения уверяли, что оно создано всерьез и надолго, но после дня голосования «Яблоко» без Явлинского» кануло в Лету.

Морозов, будучи муниципальным депутатом МО № 65, и сам шел на думские выборы в том же 2003-м, а годом раньше пытался избраться в петербургский ЗакС. После этого о нем как о политическом деятеле не было слышно более 10 лет. В последние годы он возглавляет муниципальную администрацию МО «Пулковский меридиан». По мнению источников ЗАКС.Ру, знакомых с ситуацией в этом муниципалитете, должность главы администрации не соответствовала его политическим амбициям. Партия «Единая Россия», от которой он решил идти на муниципальные выборы, дала политику шанс. Но направили его не в «Пулковский меридиан», которым руководит родной брат депутата ЗакСа Алексея Макарова Виктор, а в соседний муниципалитет «Московская застава». Им уже 14 лет управляет Валентина Афонькина, имеющая репутацию независимого руководителя.

Последние пять лет Афонькина возглавляла приятную компанию однопартийцев: 19 из 20 мест в совете по итогам выборов 2014 года получили представители «Единой России». Но на новые выборы партия выдвинула только пятерых человек из действующего депутатского состава.

Звезды «Единой России»

Среди выдвиженцев-новичков, помимо малоизвестных бюджетников и предпринимателей, у единороссов оказался известный певец молдавского происхождения Методие Бужор. Жители МО «Пулковский меридиан» уже наслаждались его выступлениями в БКЗ «Октябрьский». Бужора в этом муниципалитете вообще любят: приглашают на праздники, зовут на субботники, муниципальная газета «Пулковский меридиан» брала у него интервью. Правда на выборы он отправился не в местный совет, а в соседнее муниципальное образование, где такой славы за ним не замечено. Зато избираться будет вместе с давно знакомым ему Морозовым.

Другой участник команды единороссов Геннадий Тараненко (идет по второму округу), конечно, не эстрадная звезда, но тоже человек небезызвестный. Он действующий депутат муниципального совета МО «Звездное». В «Звездном» Тараненко возглавлял комиссию по культуре, спорту, военно-патриотическому воспитанию. Также ее членом была Оксана Морозова, супруга действующего главы администрации «Пулковского меридиана». Разумеется, и сама госпожа Морозова на этих выборах решила баллотироваться самовыдвиженцем в депутаты «Московской заставы». Вместе с коллегой, мужем и певцом Бужором.

Молчаливая молодежь

Хорошо знаком Морозову еще один соперник Афонькиной по второму округу. Самовыдвиженец Константин Рыжов ранее работал специалистом в доме молодежи «Пулковец», расположенном на территории Пулковского меридиана. Сейчас Рыжов - представитель главы Московского района по делам молодежи и глава районного молодежного совета. Его заместитель в совете Павел Миронов тоже выдвинулся в депутаты по второму округу.

Рыжов не стал давать комментарии ЗАКС.Ру по телефону, сославшись на занятость. Позже он не брал трубку. Миронов ответил, что не хотел бы общаться на тему выборов в Московской заставе.

Этим скромным кандидатам как минимум знакома временно неработающая Елизавета Просочкина. Предположительно – дочь автора из сразу нескольких муниципальных изданий, члена Союза журналистов Татьяны Просочкиной. Подтвердить их родство в телефонном разговоре ЗАКС.Ру не удалось – Елизавета Просочкина тоже оказалась занята, попросила перезвонить, а потом не брала трубку.

В соцсетях Просочкина и Рыжов дружат между собой, а также с выпускниками созданного в год муниципальных выборов при поддержке Смольного кадрового проекта «Школа молодого политика» Никитой Уханковым и Антоном Шатиловым. Отделение «школы» в Московском районе тоже координировал Рыжов.

Уханков и Шатилов сотрудничают и с другим общественным проектом «Петербург – город перемен», также появившимся за несколько месяцев до выборов. ЗАКС.Ру рассказывал про лидера «Петербург – город перемен» Никиту Донцова, ранее состоявшего в московской «Молодой Гвардии» и участвовавшего в предвыборной кампании Сергея Собянина. Уханков и Шатилов в последнее время часто мелькают в медиа как участники конкурса «Мой город – мои возможности». Они придумали и реализовали проект «Раскрасим мир детям»: нарисовали на стенах коридоров поликлиники героев мультфильмов. Вскоре об этой акции рассказали сайты районной и городской администрации, а также комитета по молодежной политике, а после подхватили средства массовой информации.

Антон Шатилов согласился пообщаться по телефону с корреспондентом ЗАКС.Ру, но после вопроса, почему он решил выдвигаться именно по второму избирательному округу Московской заставы, задумался и переспросил, куда пойдет эта информация. Участник конкурса «Мой город – мои возможности» попросил переслать ему заданный вопрос письменно. Спустя 15 часов редакция так и не получила от него ответ.

Из Кронштадта с реваншем

Координатор кронштадтской «Школы молодого политика» политтехнолог Алексей Богданов тоже решил выдвигаться в депутаты совета «Московской заставы». Он идет в третьем округе. Богданов тоже давно знаком с Морозовым, но сам говорит, что в этом нет ничего особенного – по роду деятельности Богданов общается с большинством глав муниципалитетов и местных администраций. На выборы кронштадтский политтехнолог, по его словам, пошел в связке только со своими земляками Антоном и Марией Агафоновыми (в 3-м и 1-м округе соответственно).

Для Богданова это уже не первая попытка попасть в муниципальный совет «Московской заставы». Впервые он выдвигался здесь в 2009 году. Для победы ему тогда не хватило 0,27%. Сам кандидат уверяет, что выиграл те выборы, но в совет его якобы не пустил «административный ресурс».

- Сейчас я хочу получить реванш. Постараюсь защитить свои результаты. У меня там были наработки, я там много работал, меня там люди знают. Это отработанная территория. Я там жил, снимал квартиру, - объяснил кандидат из Кронштадта.

Покорять Московскую заставу идут и другие опытные самовыдвиженцы. Например, бывший депутат МО «Морские ворота» Павел Сажин и руководитель отделения «Справедливой России» в Адмиралтейском районе Владимир Каплюк, который пошел на выборы в советы сразу нескольких муниципалитетов из различных частей города. Оба кандидата выдвинулись во втором округе.

Нельзя не обратить внимание еще на одно немаловажное обстоятельство. Глава ИКМО «Московская застава» Софья Середа до недавнего времени тоже работала на территории «Пулковского меридиана» - председателем участковой избирательной комиссии №1406 по представлению Партии Социальной защиты.

Таким образом, главе местной администрации Игорю Морозову на этих выборах точно не будет скучно – слишком много знакомых. Интересно работать в МО «Московская застава» будет и новому депутатскому составу, каким бы он ни был. Расходная часть местного бюджета составляет 194,3 млн рублей – выше, чем в среднем по городу. При этом муниципалитет нельзя отнести к проблемным. Он уже неплохо благоустроен, репутация «Московской заставы» не омрачена громкими скандалами, оппозиция здесь не слишком активна. А если учесть еще и певца Бужора с его концертами в БКЗ «Октябрьский», то депутатствовать тут будет совсем весело.

Сергей Еремеев

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