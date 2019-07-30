Собянин поблагодарил силовиков за разгон митинга 27 июля

Давая интервью телеканалу ТВЦ, московский мэр Собянин высоко оценил действия сотрудников различных силовых ведомств, подчас жестоко разгонявших мирную московскую демонстрацию 27 июля, на которой требовали допуска до выборов в Мосгордуму снятых с них кандидатов. Чиновник выразил публичную благодарность "людям в форме", посчитав, что никаких нареканий к их неосторожной работе быть не может, поскольку "они выполняли свой долг".

Происходившее на улицах вверенного ему города Собянин квалифицировал как "заранее спланированные массовые беспорядки" - причем имея в виду граждан, а не полицейских. По его мнению, силовые меры были "вынужденными и адекватными ситуации", поскольку вооруженные тысячи росгвардейцев были чем-то или кем-то спровоцированы.

"Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живем", - оптимистично констатировал мэр.

Ему представляется, что выборы незарегистрированным кандидатам были не нужны с самого начала, а нужен был только повод для уличных беспорядков.

Всего в результате разрозненных "очагов" уличного протеста 27 июля задержали почти 1400 человек. Некоторые из них, пытаясь защититься от дубинок росгвардейцев, получили травмы. Участники склонны полагать, что это крупнейшая несанкционированная акция в столице со времен политического кризиса осени 1993 года.