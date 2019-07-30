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Новости

16:13

Собянин поблагодарил силовиков за разгон митинга 27 июля

фото ЗакС политика Собянин поблагодарил силовиков за разгон митинга 27 июля

Давая интервью телеканалу ТВЦ, московский мэр Собянин высоко оценил действия сотрудников различных силовых ведомств, подчас жестоко разгонявших мирную московскую демонстрацию 27 июля, на которой требовали допуска до выборов в Мосгордуму снятых с них кандидатов. Чиновник выразил публичную благодарность "людям в форме", посчитав, что никаких нареканий к их неосторожной работе быть не может, поскольку "они выполняли свой долг".

Происходившее на улицах вверенного ему города Собянин квалифицировал как "заранее спланированные массовые беспорядки" - причем имея в виду граждан, а не полицейских. По его мнению, силовые меры были "вынужденными и адекватными ситуации", поскольку вооруженные тысячи росгвардейцев были чем-то или кем-то спровоцированы.

"Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живем", - оптимистично констатировал мэр.

Ему представляется, что выборы незарегистрированным кандидатам были не нужны с самого начала, а нужен был только повод для уличных беспорядков.

Всего в результате разрозненных "очагов" уличного протеста 27 июля задержали почти 1400 человек. Некоторые из них, пытаясь защититься от дубинок росгвардейцев, получили травмы. Участники склонны полагать, что это крупнейшая несанкционированная акция в столице со времен политического кризиса осени 1993 года.

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17:54    
Силовиков скоро будут отстреливать как бешеных собак.

17:33   Алексей   dolgop-5@mail.ru
Совершенно верно, как в Китае!!! Прилюдная казнь казнокрадов, возврат капиталов в страну и отпрысков тоже. Они скоро к нам придут и наведут порядки. Немцы нас не победили, а китайцам мы сами ворота откроем

17:27   Роман   Nerevar534@mail.ru
Сажать надо тех кто провоцирует беспорядки (г-н Навальный и прочих агентов США) , и подталкивает сограждан на необдуманные поступки.
И подрывает устои и морали общества (не ударь, возлюби ближнего).

17:24    
Надо ему верёвку и мыло выслать...

17:20    
Ну как такую мразь не оскорбить. Окопались коррупционеры во власти у государственного корыта.
Жируют за счёт народа, натравливают силовиков на безоружных граждан, прикармливают суды и мерзотроллей.
Собянин должен уйти. Ни какой чести у него нет, другой бы застрелился от позора.

16:50    
В Москве за организацию прозападного шабаша 27 июля открыто уголовное дело по статье 212 УК РФ "МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ" до 8-10 лет отсидки для участников! Видеокамеры Москвы всех засняли, потому всех бунтовщиков отловить и на нары до 10 лет! Вроде Путин, наконец-то, начинает наводить порядок в России, что замечательно!

16:22    
Собянин - настоящий мачо, браво!!! Но надо действовать в разы жёстче, чтобы отбить охоту у прозападников к мятежам, бунтам, беспорядкам! Как китайцы в 1989г. на площади Теньаньминь, примеру...До сих пор всё тихо и Китай стал величайшей мировой державой! Надо России взять пример с Китая в методах и способах в разгроме внутренних врагов!

16:18    
а где квартиры ПОСТРАДАВШИМ - зажилил оленевод

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