Независимого кандидата в Мосгордуму Галямину арестовали на 10 суток

Вслед за остальными незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, отправленными ранее под арест по делу об организации и участии в несанкционированном митинге 27 июля, аналогичная участь постигла и Юлию Галямину: столичный суд отправил её на 10 суток в спецприемник.

В качестве доказательств причастности Галяминой к митингу были приведены её посты в Facebook с призывами присоединиться к мероприятию.

29 июля московские суды, помимо Галяминой, также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Александра Соловьева. Илье Яшину к уже имеющимся 10 суткам сегодня добавили еще столько же. Также 30 июля должно состояться слушание по делу Дмитрия Гудкова. Всем инкриминировали организацию и призывы к участию в несанкционированном митинге.