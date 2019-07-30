Ещё одну задержанную за пикет в память об Эстемировой оштрафовали на 150 тысяч рублей

Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей руководителя программы "Миграция и право" центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину за пикет в память об убитой правозащитнице Наталье Эстемировой, информирует "МБХ медиа".

Ганнушкиной инкриминировали повторное нарушение порядка проведения публичной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Ранее этот же суд оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя "Мемориала" Александра Черкасова.

Черкасова, Ганнушкину и специального корреспондента "Новой газеты" Елену Милашину задержали 15 июля на Красной площади.

В руках они держали плакаты в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", на которых присутствовали следующие надписи: "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены" и "Как же так, господин президент?".

Демонстрантам удалось простоять с плакатами в руках всего несколько минут, после чего к ним подошли полицейские и задержали их, пояснив, что на Красной площади пикетировать нельзя.