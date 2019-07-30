Шлосберг назвал сибирские пожары государственным преступлением

Политик, лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг с болью откликнулся на горящие сибирские леса, на очаги возгорания, покрывшие собой летом 2019 года почти всю территорию страны за Уралом. Дополнительно его вывели из себя заявления различных чиновников, некоторые из которых считают, что тушить огонь в данной ситуации и чересчур затратно, и даже почему-то бессмысленно. Шлосберг напомнил о том, что в огне погибли как минимум десятки тысяч животных и что проехать по некоторым дорогам на транспорте невозможно без риска для жизни, что подтверждается некоторыми записями на YouTube.

"Этот огонь - результат государственного преступления чудовищных масштабов. Это началось четырнадцать лет назад, когда изменили Лесной кодекс и уничтожили службу лесников, которые следили за состоянием леса, когда ответственность за охрану лесных угодий возложили на арендаторов, которым стали передавать лес на 49 лет", - рассказал он в авторской программе.

Такие арендаторы, по его мнению, не нуждаются в сохранности деревьев и занимаются своими делами, полагая, что через полвека наследник бизнеса примет новые, подросшие деревья на месте условного пепелища и займется их распродажей. "Яблочник" утверждает, что знаком с проблемой не понаслышке и что в его регионе "везде, где власти допущены до управления лесами, они продают и разбазаривают лесные богатства".