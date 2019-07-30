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17:07

СК возбудил новое дело о массовых беспорядках в центре Москвы

фото ЗакС политика СК возбудил новое дело о массовых беспорядках в центре Москвы

На сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордумы послужил поводом для возбуждения очередного уголовного дела - о массовых беспорядках.

"Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", - говорится в тексте.

Какой бы ни была итоговая оценка событий ведомством, утверждается, что она будет "принципиальной". По версии СК, призывы к беспорядкам в итоге привели к ним и, в частности, к нападению на росгвардейцев. Последнее обстоятельство уже привело к возбуждению трех уголовных дел о нападении на представителей власти. В СИЗО уже помещен участник акции 27 июля, на которой задержали почти 1400 человек. 

Отметим, что набором возбужденных уголовных дел и избранных для них статей акция 27 июля все больше напоминает печально знаменитое "болотное дело" - по которому осудили десятки человек за участие в столичном митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года.

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17:45    
Путин в тот день достиг дна. В финском заливе.

17:30    
Статья 212 УК РФ очень серьёзная, до 15 лет тюрьмы организаторам, 8-10 лет - участникам...Кто там в Москве организатором был? Навальный, Яшин, Соболь идр. Получите 15 лет! Кто призывал перекрывать Садовое кольцо, проспекты и бульвары Москвы? Получите 10 лет тюрьмы! Кто перекрывал? Получите 8 лет тюрьмы! Такой расклад! Бирюльки закончились, начинаются массовые отсидки, что прекрасно, власть взялась за ум! А в Питере есть желающие сесть на 15 лет? Как там Вишневский, Резник?  В плане проявления солидарности в организации массовых беспорядков в Питере, то бишь бунтов, с Навальным, Яшиным и др.? Или лучше в синагогу пойдёте...

17:22    
СК порозор!

17:16    
Беспорядки справоцировали МВД, которым надо было перед выборами обновить информацию в базе данных; избиркомы, которые  не хотят слушать разумных аргументов и не принимают доказательства; те, кто нарушают Конституцию считая, что митинги надо согласовывать и сами силовики. СК не там роет и не тех сажает.

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