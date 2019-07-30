СК возбудил новое дело о массовых беспорядках в центре Москвы

На сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордумы послужил поводом для возбуждения очередного уголовного дела - о массовых беспорядках.

"Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", - говорится в тексте.

Какой бы ни была итоговая оценка событий ведомством, утверждается, что она будет "принципиальной". По версии СК, призывы к беспорядкам в итоге привели к ним и, в частности, к нападению на росгвардейцев. Последнее обстоятельство уже привело к возбуждению трех уголовных дел о нападении на представителей власти. В СИЗО уже помещен участник акции 27 июля, на которой задержали почти 1400 человек.

Отметим, что набором возбужденных уголовных дел и избранных для них статей акция 27 июля все больше напоминает печально знаменитое "болотное дело" - по которому осудили десятки человек за участие в столичном митинге на Болотной площади 6 мая 2012 года.