Суд отклонил апелляцию Анастасии Шевченко на домашний арест

Областной суд Ростова-на-Дону отклонил апелляцию на домашний арест члена незарегистрированной общественной организации "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, информирует "МБХ медиа".

На заседании Шевченко попыталась привести аргументы, которые бы смягчили выбранную в отношении неё меру пресечения: в частности, напомнила, что у неё на иждивении есть больной ребенок, в скором времени истекает срок аренды квартиры, изъяты загранпаспорт и кредитки, нет намерений скрыться от следствия. Несмотря на это, суд удовлетворять апелляцию отказался.

Также Шевченко собралась выдвигаться в депутаты ростовской гордумы, однако арест препятствует подаче документов и ведению избирательной кампании. 12 июня ТИК Октябрьского района приняла документы общественницы.

В отношении Шевченко возбудили уголовное дело, обвинив женщину в работе на нежелательную организацию. Попав под домашний арест, женщина лишилась тяжело болеющей дочери, которая умерла вдали от матери из-за того, что суд отказался отпускать её в больницу.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Сделано это было в связи с тем, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.