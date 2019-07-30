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Новости

17:26

Гудков получил 30 суток спецприемника

фото ЗакС политика Гудков получил 30 суток спецприемника

Лидер незарегистрированной Партии перемен, которого не зарегистрировал также столичный избирком на выборах в Мосгордуму, Дмитрий Гудков получил 30 суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированной уличной акции 14 июля. Суд посчитал, что Гудков повторно нарушает правила организации и проведения уличных мероприятий.

"Судья Минин оглашает приговор: виновность подтверждена", - доложил политик через свой микроблог.

Главной же из столичных акций, посвященных выборам в Мосгордуму, стала демонстрация 27 июля, на которой задержали почти 1400 человек - нередко с применением насилия.

Такой же срок ранее достался за связанные с протестами 27 июля действия политику Алексею Навальному (превентивно) и его сподвижнику Владимиру Милову. Еще одному заметному участнику протестов и незарегистрированному кандидату, Илье Яшину, дали 10 суток ареста.

Гудкова судили за акцию в Новопушкинском сквере, превратившейся в шествие.

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17:59    
там судьи нагло лгут в лицо, с этой шоблой бесполезно судиться.

17:37    
Гудков добился перемен!!! Теперь вот эта мразь посидит в тюряге 30 суток ДЛЯ НАЧАЛА(!!!!), так как сегодня заведено уголовное дело по 212 ст.УК, а он один из организаторов, а для них по статье до 15 лет!!!!!! Не только Кокорину с Мамаевым у параши сидеть, но Гудкову с Навальным придётся!

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