Украинский суд арестовал задержанный российский танкер Nika Spirit

Суд Украины арестовал российский танкер Nika Spirit, задержанный в одесском порту "Измаил", поделился у себя в Facebook главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - уточнил он.

Ведение любых следственных действий на указанном судне без разрешения генконсула РФ является законным.

"В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена", - подытожил Матиос.

Напомним, украинская сторона задержала танкер, опознанный как NEYMA, в порту "Измаил" в Одесской области 25 июля. По версии СБУ, судно могло участвовать в операции по перекрытию Керченского пролива украинским военным кораблям 25 ноября 2018 года. После инцидента были задержаны 24 украинских моряка, сейчас они арестованы в России по обвинению в незаконном пересечении границы.