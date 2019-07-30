МГИК зарегистрировал Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Члены Московской городской избирательной комиссии отменили решение избиркома 43 округа об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, уведомляет "Интерфакс".

Решение было принято единогласно. Допустить "яблочника" рекомендовала рабочая группа при МГИК постфактум проверки претензий, выдвинутых не прошедшими регистрацию кандидатами.

Допуск Митрохина до выборов - прецедент. До него ничьи жалобы на отказ удовлетворены не были.

Политик в числе прочих присутствовал на протестной акции 27 июля. Остальных "забракованных" кандидатов - Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину и других - отправили под арест как организаторов незаконного мероприятия, призывавших к участию в нем.