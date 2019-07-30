Жительнице Котласа, ставшей "жертвой" доноса, оставили в силе штраф за оскорбление власти

Архангельский областной суд отклонил апелляцию жительницы Котласа Светланы Бакшеевой на штраф в размере 30 тысяч рублей по статье КоАП о неуважении к власти, известил "МБХ медиа" юрист Алексей Куроптев.

На Бакшееву дело из-за оставленного ей в соцсети "ВКонтакте" комментария, в котором узрели уничижительное отношение к действующему губернатору Поморья Игорю Орлову. Правоохранители обратили на женщину внимание после того, как на неё в своём заявлении указала другая обитательница Котласа - пенсионерка Ольга Ильина.

"Второе дело завели, комментарии разные, заявитель та же дама - Ольга Ильина. В целях защиты мы решаем, огласим комментарий или нет. По первому делу большое количество комментариев - просторечные высказывания, что-то вроде „лысой морды“. Дело не будет считаться повторным административным правонарушением, так как по первому постановление еще не вступило в законную силу, а дело уже возбуждено, поэтому повторность здесь не образуется", - поделился Куроптев.

Напомним, ранее другой "жертве" доноса Ильиной - электромонтеру Дмитрию Поппереку - впервые в России отменили штраф в размере 30 тысяч рублей за якобы неуважительное высказывание о Владимире Путине.