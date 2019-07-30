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18:40

Соболь не понимает, чего именно власть требует от протестующих

фото ЗакС политика Соболь не понимает, чего именно власть требует от протестующих

Избежавшая административного ареста за участие в запрещенных митингах по причине наличия маленького ребенка юрист ФБК Любовь Соболь записала видеообращение, в котором сосредоточилась на одной примечательной детали. Она изобразила полное недоумение по поводу того, что именно нужно ожесточившейся власти от недопущенных кандидатов в московские депутаты и их протестующих сторонников, в то время как требования последних не раз были конкретно сформулированы.

"А я не знаю, чего они требуют. Чтобы все прекратилось, чтобы волшебной палочкой так "р-р-раз!" - и у всех коллективная амнезия, чтобы все забыли про выборы, про Мосгордуму, про беспредел, фальсификации и украденные голоса? Какого-то такого чуда требуют, похоже, потому что из конкретных требований мы слышали немного - разве что отойти с проезжей части и не мешать проходу граждан", - подчеркнула "навальнистка".

Политик расценила это как некий признак "маразма": оппоненты, удерживающие власть - президент, мэр и директор Росгвардии - "вообще ничего не понимают" и не понимают даже, чего внятно потребовать от оппозиции, чтобы это звучало более-менее благопристойно, законно и конструктивно.

Напоследок Соболь впрямую призвала выйти москвичей на акцию 3 августа вне зависимости от того, удастся договориться о месте ее проведения с чиновниками или нет. В тот же час, когда вышел ее ролик, стало известно о прекращении переговоров с мэрией из-за отсутствия прогресса в них и о задержании одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова у здания столичной администрации. Сразу после этого появилась новая "весточка" от Соболь: ей кажется удачной форма рассредоточения людей, опробованная 27 июля, и поэтому она предложила устроить народное шествие.

Между тем Следственный комитет возбудил уже четыре уголовных дела, связанных с несанкционированной акцией 27 июля, у которой, таким образом, есть все шансы повторить печальную судьбу акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.

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21:33    
Соболь правильно подметила, что нет никакого смысла облегчать задержания, собравшись в одном каком-то месте и наиболее удачным выглядит рассредоточенное шествие. Если нет необходимости согласовывать (всё равно откажут), стоит творчески подойти к многовариантности одновременно проходящих акций.

19:07    
Власть уже не власть, а временная окупационная администрация.

18:56    
Ребёнка в детдом, Соболь на нары! Или пусть валят из России! И вообще тех, кому важнее свобода гомосексуализма-главная евро"ценность", а не воссоединение Крыма с Россией или борьба РУССКИХ Донбасса за свою свободу, надо депортировать из России! Страна не заметит условно "потери бойца", так как на место изгнанных русофобов-прозападников идут сотни тысяч патриотов России из Донбасса, а то и миллионы!!!!!!!!

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