Суд Петербурга снял с выборов дочь Амосова

Калининский районный суд Петербурга 30 июля удовлетворил иск главы МО “Гражданка” Наталии Вайцехович к местному избиркому. Вайцехович потребовала снять с выборов свою соперницу и дочь кандидата в губернаторы Петербурга Михаила Амосова Галию.

По мнению кандидата в губернаторы, решение суда имеет политический подтекст. Как считает Амосов, его дочь сняли с муниципальных выборов из-за абсурдной ошибки - она якобы неправильно указала сведения о дипломе о высшем образовании.

- Все документы были составлены в соответствии с рекомендациями ЦИК РФ и проверены сто раз, - рассказал Амосов ЗАКС.Ру.

Амосов уверен, что истица Наталия Вайцехович боится потерять свое место в муниципалитете, поэтому пишет жалобы на кандидатов от “Справедливой России”.

- В МО “Гражданка” окопалась команда из “Единой России”, которая боится честной конкуренции. По этой причине они подали 40 исков на снятие кандидатов. Видимо, особый упор делает на тех людей, которые близки ко мне. <...> Люди из “Единой России” понимают, что эти претензии ГИК точно отклонит, поэтому они всех независимых кандидатов зарегистрировали и пошли в свой суд, где есть большая мохнатая лапа, - считает Амосов.

Кроме Вайцехович, которая подала в Калининский райсуд 18 исков, с кандидатами от оппозиции судится Никита Коверкин - депутат МО “Гражданка” и бизнесмен, который неоднократно организовывал мероприятия за бюджетный счет. Коверкин подал иск против другого кандидата от “Справедливой России”, председателя "Движения демократического обновления" Сергея Назарова. 26 июля районный суд удовлетворил требования Каверкина и снял с выборов Назарова.

Михаил Амосов также считает, что решение по иску против Назарова политически мотивировано.

Елена Владыкина

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