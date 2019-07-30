В Общественной палате единогласно поддержали локацию для установки памятника Гранину

Идею об установке памятника почетному гражданину Петербурга, писателю Даниилу Гранину в начале Дальневосточного проспекта одобрили все без исключения члены Общественной палаты, присутствовавшие на заседании, посвященном инициативе, говорится на официальном сайте городской администрации.

"Кого-то может удивить, что памятник писателю предлагается установить на отдалении от центра, в районе новостроек – но именно там расположен культурно-просветительский центр при библиотеке, названной именем Гранина", - отметил член Общественной палаты Дмитрий Шерих, считающий выбор места для будущей статуи оправданным.

Инициатива исходила от Российского военно-исторического общества. Автор скульптурной работы - Евгений Бурков, изобразивший писателя сидящим в кресле и читающим книгу. Ожидается, что памятник украсит Невский район уже в сентябре.

Даниил Гранин, фронтовик, автор знаменитой "Блокадной книги" и активный общественный деятель, родился ровно сто лет назад и совсем немного не дожил до своего столетия. Президент Владимир Путин объявил 2019-й год годом Гранина.