Полиция пришла с обысками к участникам митинга 27 июля в Москве

Полиция Москвы проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков в связи с несанкционированным митингом 27 июля за честные выборы, передает «ОВД-Инфо».

В частности, полицейские пришли рано утром 31 июля к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину и еще одному участнику акции, Сергею Фомину. Обыск у Кузьмина закончился к 5:00 утра, его увезли в Следственный комитет. Спустя четыре часа его отпустили, он проходит по делу как свидетель.

Фомина не было в момент обыска дома, визит полицейские сначала нанесли в квартиру его родителей. Затем правоохранители пришли к самому Фомину, а к 9:00 увезли в неизвестном направлении.

Дело о массовых беспорядках из-за митинга 27 июля было возбуждено накануне. По версии СК, призывы к участию в этой акции привели, в частности, к нападению на сотрудников Росгвардии и полиции – это обернулось возбуждением уже трех дел по статье о нападении на представителя власти.

Всего на акции 27 июля жестко задержали почти 1400 человек, правоохранители применяли спецсредства, в том числе дубинки. 77 человек получили травмы разной степени тяжести.