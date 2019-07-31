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9:31

Полиция пришла с обысками к участникам митинга 27 июля в Москве

фото ЗакС политика Полиция пришла с обысками к участникам митинга 27 июля в Москве

Полиция Москвы проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков в связи с несанкционированным митингом 27 июля за честные выборы, передает «ОВД-Инфо».

В частности, полицейские пришли рано утром 31 июля к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину и еще одному участнику акции, Сергею Фомину. Обыск у Кузьмина закончился к 5:00 утра, его увезли в Следственный комитет. Спустя четыре часа его отпустили, он проходит по делу как свидетель.

Фомина не было в момент обыска дома, визит полицейские сначала нанесли в квартиру его родителей. Затем правоохранители пришли к самому Фомину, а к 9:00 увезли в неизвестном направлении.

Дело о массовых беспорядках из-за митинга 27 июля было возбуждено накануне. По версии СК, призывы к участию в этой акции привели, в частности, к нападению на сотрудников Росгвардии и полиции – это обернулось возбуждением уже трех дел по статье о нападении на представителя власти.

Всего на акции 27 июля жестко задержали почти 1400 человек, правоохранители применяли спецсредства, в том числе дубинки. 77 человек получили травмы разной степени тяжести.

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10:02    
Надо восстановить лагеря ГУЛАГ, поставить караульные вышки с пулемётами и др. и отправить туда первый эшелон с мразью из прозападной "пятой колонны" на отсидку с бесплатной тяжёлой работой! Думаю, что это и отрезвит экстремистов, и оздоровит в целом обстановку в России, в первую очередь в Москве и Питере, где собраны основные силы национал-предателей Отечества!

9:51    
Власти надо в разы ужесточить репрессии против прозападных бунтовщиков и мятежников-агентов ЦРУ и "Моссада"! На корню задавить гадов, иначе слабоволие власти приведёт к майдану на Красной площади и раздачей печенек экстремистам американскими дипломатами! Путин в своё время жёстко критиковал за безволие Януковича...Посмотрим на его уровень политической воли и жёсткости к врагам России...

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