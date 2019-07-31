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9:59

Трамп пообещал изучить ситуацию с госпитализацией Навального

фото ЗакС политика Трамп пообещал изучить ситуацию с госпитализацией Навального

Президент США Дональд Трамп пообещал, что изучит ситуацию с госпитализацией и возможным отравлением российского политика Алексея Навального, передает ABC News.

Трампа спросили о госпитализации Навального из СИЗО и упомянули о версии с его отравлением. Президент США ответил, что слышал об этом. «Я не знаю об этом, но изучу», - сказал Трамп.

Навального доставили из СИЗО в больницу утром 28 июля. Ему поставили диагноз «крапивница». На следующий день его перевели обратно в изолятор.

Лечащих врачей Навального отказались впустить в палату, позволив лишь «оценить состояние через дверной проем». Врачи не исключили, что состояние политика могло резко ухудшиться из-за "воздействия неопределенных химических веществ".

У больницы в течение дня собирались люди, требовавшие допустить врачей к Навальному. В результате были задержаны более 20 человек, в том числе с применением грубой силы, а петербургскому фотографу Георгию Маркову сломали камеру.

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10:09    
Трампу больше делать не хрен, что ли? А что он не озаботился состоянием здоровья реально больного лётчика Ярошенко, томящегося в американских тюремных застенках, к примеру??? Не...Забота только о подрывниках гос.строя России...

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