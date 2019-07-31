СМИ: Обыски у участников акции 27 июля в Москве проводят ФСБ и Центр "Э"

Обыски у участников несогласованного митинга 27 июля у мэрии Москвы проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Центра «Э», передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, обыски проходят в рамках дела о массовых беспорядках. Силовиков интересует информация об участии в акции и способах ее организации. У участников изымают носители информации, флешки, планшеты и другие устройства, отметил источник.

Правоохранители намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции, добавил собеседник агентства. По его словам, проверяются публикации в соцсетях и мессенджерах, устанавливаются связи участников.

Ранее с обысками пришли в квартиры двух участников акции.

Дело о массовых беспорядках из-за митинга 27 июля было возбуждено накануне. По версии СК, призывы к участию в этой акции привели, в частности, к нападению на сотрудников Росгвардии и полиции – это обернулось возбуждением уже трех дел по статье о нападении на представителя власти.

Всего на акции 27 июля жестко задержали почти 1400 человек, правоохранители применяли спецсредства, в том числе дубинки. 77 человек получили травмы разной степени тяжести.