ИКМО "Красненькая речка" нарушила федеральный закон

Кировский районный суд Петербурга признал, что ИКМО "Красненькая речка", отказывая независимым участникам муниципальных выборов в регистрации, нарушила требование федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", сообщает пресс-служба депутата Госдумы Виталия Милонова. С иском против избирательной комиссии обратились восемь кандидатов, которым ИКМО отказала в регистрации.

В суде установили, что муниципальный избирком допускал серьезные нарушения, когда информировал участников выборов о ходе кампании.

Суд признал, что халатность сотрудников ИКМО привела к потере документов кандидатов. На заседании председатель ИКМО Владимир Решетников сообщил, что рабочие, которые демонтировали железную дверь на входе в избирком, уничтожили документы трех кандидатов-самовыдвиженцев Татьяны Алешиной, Андрея Артюшкина и Владимира Сотникова.

В итоге суд потребовал, чтобы ИКМО зарегистрировала истцов кандидатами в муниципальные депутаты.

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