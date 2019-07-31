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11:53

В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

фото ЗакС политика В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа, передает «Интерфакс».

Русакова предложила городским властям согласовать митинг на Волхонке или на площади Свободной России. Также она предложила вариант шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с митингом на проспекте.

Заявленная численность митинга – 10 тысяч человек. По словам Русаковой, еще одну заявку могут подать муниципальные депутаты, но подробностей она не уточнила.

Крупная акция протеста прошла в Москве 27 июля. На ней задержали почти 1400 человек, 77 получили травмы, когда полиция начала применять спецсредства и жестко задерживать участников. Следующий несогласованный митинг хотят провести 3 августа. Накануне полиция предупредила о незаконности участия в нем.

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