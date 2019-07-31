Задержан гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов

Правоохранители задержали гендиректора строительной компании «Норманн» Владимира Смирнова, передает Znak.com.

Ранее Смирнова задерживали, но отпускали под подписку о невыезде по делу о мошенничестве. Теперь ожидается, что 31 июля Выборгский районный суд изберет ему меру пресечения.

До задержания Смирнова дольщики «Норманна» объявили голодовку. Они требовали, чтобы Смирнов подписал договор о передаче стройки найденному правительством инвестору – ООО «ПТК». Однако он так и не подписал акт передачи объектов, заявив комитету по строительству, что на него давят, а средства на достройку комплексов он нашел и сам. Дольщики прекратили голодовку, когда нескольким из них пришлось вызвать скорую.

На территории Петербурга "Норманн" не достроил жилые комплексы «На Заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина». Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий».