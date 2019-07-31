За места в совете поселка Тярлево будут бороться только "яблочники" и единороссы

На десять мест в муниципальном совете поселка Тярлево Пушкинского района Петербурга будут претендовать 13 кандидатов, следует из информации в ГАС «Выборы».

Десять кандидатов на местные выборы отправила «Единая Россия», еще троих – партия «Яблоко». По спискам единоросов идет глава поселка Геннадий Бекеров и пять других действующих депутатов.

Также выдвинуться в тярлевские депутаты хотели пять самовыдвиженцев, но всем им отказала в регистрации избирательная комиссия муниципалитета.

Всего в поселке на 1 июля 2019 года зарегистрировано 808 избирателей.

В настоящее время в местном совете представлен только один самовыдвиженец – депутат Ирина Ковальчук. Все остальные были избраны как представители «Единой России».