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13:58

РПЛ не планирует переносить матч "Спартак" - "Динамо" из-за акции протеста в Москве

фото ЗакС политика РПЛ не планирует переносить матч "Спартак" - "Динамо" из-за акции протеста в Москве

Российская футбольная премьер-лига не планирует переносить матч «Спартак» - «Динамо», запланированный на 3 августа на «Открытие арене», передает «Интерфакс».

В РПЛ пояснили, что информация обо всех изменениях в календаре турнира публикуется на сайте лиги. В «Спартаке» сведения назвали «слухами», в «Динамо» отказались от комментариев, пояснив, что это – их гостевая игра.

Ранее сообщалось, что  с просьбой о переносе игры к руководству РПЛ обратились представители МВД. Сотрудник ФБК Николай Ляскин заявил, что перенос нужен, чтобы полиция бросила все силы на «акции протеста».

Напомним, организаторы митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы не смогли договориться со столичной мэрией о месте проведения мероприятия. Заявители настаивают на том, чтобы акция прошла 3 августа на Лубянке, а городские власти согласны только на проспект Сахарова.

Митинг солидарности с незарегистрированными московскими кандидатами также состоится в Петербурге, в гайд-парке на площади Ленина.

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15:29    
Никаких переносов матча ! Болельщики, в случае чего, сами, без полиции, покажут этим уродам, что мешать им нельзя. И обойдутся без сантиментов и скованности законом в отличие от полиции. В больницу увезут многих "митингующих" И это правильно ". Обнаглели !

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