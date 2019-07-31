Суд арестовал Михаила Светова на 30 суток

Пресненский суд Москвы арестовал одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова на 30 суток, передает «Медиазона».

Светову вменяли нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга) из-за участия в акции 16 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Его задержали 30 июля после переговоров с мэрией об акции 3 августа. Либертарианцы подавали заявку на согласование, но когда власти предложили перенести акцию на проспект Сахарова, то отозвали ее.

Пришедшие в суд свидетелями полицейские утверждали, что Светов участвовал в несогласованной акции, а 30 июля они заметили его при патрулировании и решили доставить в отделение. По их словам, они просили Светова не пользоваться мобильным телефоном, думая, что это якобы небезопасно для них после акций 16 и 27 июля. Сам Светов утверждает, что телефон вырвали у него из рук и передали сотруднику Центра «Э».

Сам Светов воспринимает задержание и суд как «акцию устрашения» в свой адрес. «Это - месть за отказ провести митинг на проспекте Сахарова, который был желателен мэрии. Я воспринимаю это как политическое дело, никак не связанное с установлением справедливости, как попытку запугать лично меня и людей, которые меня поддерживают», - подчеркнул Светов.