Амосов попросил Цукерберга заблокировать его фейковый аккаунт

Кандидат в петербургские губернаторы Михаил Амосов, как и анонсировалось неделю назад, отправил официальное письмо основателю социапьной сети Facebook Марку Цукербергу, в котором говорится о важности свободы слова и способности отличать ее от "свободы подделок". Петербургский политик имеет в виду фейковую страницу в Facebook, ведущуюся от его имени, которую, вопреки жалобам, администрация популярного сервиса не спешит блокировать.

"Понимаю, что вы не можете лично контролировать все, что написано более чем 2 миллиардами пользователей по всему миру. Тем не менее я хочу задать вам простой вопрос: вы за свободу слова или за свободу получать деньги за распространение подделок? Если первое, прошу вас заблокировать фейковую страницу", - пишет бывший "яблочник".

Страница, о которой идет речь, вредна ему, поскольку на ней используется скудный набор лексики, не отвечающий способностям политика. Себе в заслугу в этом обращении Амосов также ставит свой тридцатилетний опыт деятельного пребывания в российской политике.

Отметим, что на проблему фейковых страниц ранее жаловались также соперники Амосова по предстоящей губернаторской гонке - Владимир Бортко и Надежда Тихонова.

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