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Новости

16:19

Врачи не нашли следов отравляющих веществ в организме Навального

фото ЗакС политика Врачи не нашли следов отравляющих веществ в организме Навального

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели химико-токсикологическую экспертизу биоматериалов политика Навального, который 28 июля пожаловался на аномальные проблемы со здоровьем. Главврач НИИ Алексей Токарев рассказал агентству "Интерфакс" о том, что результаты опровергают версию о возможном отравлений: ядов в организме Навального не выявлено.

При этом, напомнил Токарев, лаборатория его института самая современная, и работают в ней лучшие профильные специалисты в России.

Напомним, Навальному стало плохо во время отбывания очередного ареста в спецприемнике: его лицо сильно отекло, и на всем теле появились странные высыпания. Из места заключения его перевезли в одну из московских больниц, но при этом лечащего врача некоторое время к политику не пускали. Заподозрив неладное, сторонники Навального собрались поздно вечером у стен больницы с протестами, что привело к задержаниям. В результате осмотра местным врачом было объявлено, что с Навальным случилась аллергическая реакция. Сам он признался, что никогда не страдал от приступов аллергии. В обществе появилось предположение о возможном отравлении оппозиционера.

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19:54    
Они не нашли, Трамп найдет и всем покажет... Куськину мать!!!

18:21    
Эти люди - подневольные, их заключениям верить нельзя. Будет независимая экспертиза, тогда и посмотрим.

17:17    
А что же это тогда, врачи не могут сказать?

16:24    
Симулянт! Трамп зря беспокоился о своём агенте влияния, а может и завербованном, когда учился в США!

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